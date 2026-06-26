恵みの雨を生かし、阪神・立石が練習の虫となる。25日のファーム・リーグのオイシックス戦（SGL）は降雨中止となり、室内練習場で打ち込みや守備練習などに取り組んで汗を流した。「自分の課題に向き合える時間は多いんで、そこは大事にしています」。17日に出場選手登録を抹消され、2軍に合流。27日から1軍昇格が可能となるが、「（2軍戦で）結果も出てないですし、このままじゃチャンスはもらえないと思う。頑張りたい」と話