阪神は25日ヤクルト戦が降雨中止となり、先発ローテーションが再編された。26日からの広島戦は村上が先陣を切り、4月に発症した腰部の張りから復帰登板となる伊原、開幕9連勝と勢いに乗る高橋が続く見込み。一方で、登板機会がなくなった伊藤将は2軍に合流した。藤川監督は「（伊藤将は）登板がね、2度、リスケジュールになっていますから。（間隔が）空きますからね」と話し、登録抹消はせず2軍戦で調整登板する可能性が高ま