阪神・ドリスが2日連続の降雨中止も意に介さず、平然と調整を進めた。目下10セーブの守護神は「いつも準備はできている。雨の日こそ、しっかりやることが大事。そういう日にこそ、トレーニングを入れる。プロとして大事」と疲れがたまりやすい梅雨時の対策の一端を明かした。その上で「メンタルを振り回されず、やるべきことをやる」と前だけを見据えた。