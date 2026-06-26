25日に誕生日を迎えた阪神・村上が、“28歳の誓い”を立てた。「先発投手の役割はゲームをつくるところなので。ずっと試合をつくってチームが勝てるよう、しっかり投げたいと思っています」今季は13試合に先発し、5回5失点で降板した5月1日の巨人戦（甲子園）を除く12試合で6回自責点3以内のクオリティースタート（QS）を遂行してきた。達成率は実に92・3％。最優秀防御率のタイトルに新人王、そしてリーグMVPに輝いた23年で