「阪神（降雨中止）ヤクルト」（２５日、甲子園球場）阪神ＯＢの林威助氏（４７）が２５日、大学の後輩でもある虎の４番・佐藤輝の成長を喜び、連覇に導く活躍を願った。「近畿大学出身」「左の強打者」と共通点も多い佐藤輝について、林氏は「すごい打者になりましたね」と大絶賛。「入団当初から長距離砲でしたけど、最近は柔らかいバッティングもできるようになってきている」と、進化を続ける後輩の姿を喜んだ。連覇を