阪神・桐敷がブルペンでスタッフに打席に立ってもらい、実戦を想定した投球練習を行った。12日に1軍再昇格から、ここまで8試合で登板機会はないまま。「試合感覚ですね。しっかり投げられたので、自分としては良かったと思います」と汗を拭った。24年には最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した鉄腕サウスポー。試行錯誤しながら、復調への歩みを進めていく。