Ｊ３北九州の２０２６〜２７年シーズンの新監督に、Ｊ１長崎でヘッドコーチを務めている田中遼太郎氏（３７）が就任することが２５日、分かった。近日中に正式発表される見通し。福岡県出身の田中氏は同大卒業後に藤枝、千葉、水戸、福岡のコーチを歴任。２５年から長崎のヘッドコーチに就いた。２４年にＪＦＡ公認のＳ級コーチライセンス（現ＪＦＡＰｒｏライセンス）を取得。Ｓ級コーチ養成講習会では内田篤人氏、中村憲剛