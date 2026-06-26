ヤクルト・池山隆寛監督が２５日、新外国人のレアンドロ・セデーニョ内野手を打線の“起爆剤”として期待した。ポジションが同じ一塁のオスナと競争させたい意向で「刺激し合ってほしい」と説明。オリックスと西武でのＮＰＢ通算３年間で３１本塁打を放った右のパワーヒッターで「長打を打てる選手」。２６日に１軍に合流する新助っ人の状態を確認した上で、その後の予定を決める方針だ。