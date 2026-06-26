広島・石原が休日を返上し、屋内練習場でバットを振り込んだ。今季は出場20試合で打率・185、1本塁打、1打点。先発機会を増やし、正妻を射止めるには打力向上が必須だけに「出してもらったところで結果を残すしかない」と言葉に力を込めた。同じ時間帯にはスタメンの座を争う持丸も汗を流しており、キャッチングを助言するようなシーンも。「世間話。雑談です」とはぐらかしつつ「僕が聞くこともあるので」と切磋琢磨（せっさ