広島・床田が、満を持して虎狩りに挑む。予告先発された24日巨人戦（マツダ）が荒天で流れ、9日西武戦以来、中16日で26日の阪神戦（同）に先発。「やれることは全部やってきた。体は万全。夏前にしっかり（トレーニング）できたのは良かった」と強調した。同カードは通算14勝17敗ながら、防御率2・36。「強いのは変わりないので、1人ずつ何とか頑張れたら。中軸の前にランナーをためないように」と気合を入れた。