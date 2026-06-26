北朝鮮による拉致被害者・曽我ひとみさんが新潟市の中学校で講演し、いまだ帰国を果たせていない母・ミヨシさんへの思いなどを語りました。 新潟市北区の葛塚中学校で開かれた『拉致問題啓発セミナー』。 登壇したのは、1978年に佐渡市で北朝鮮により拉致された曽我ひとみさんです。 【曽我ひとみさん】 「手足を縛られ、南京袋のようなものをかぶされ、それから船に乗せられ、大きな船に乗り換え、翌日、北朝鮮というと