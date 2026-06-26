6月26日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・上益城郡御船町御船（歩行者妨害）町道・・・球磨郡錦町木上北（スピード違反） ＜午後＞市道・・・熊本市中央区新屋敷（携帯電話・シートベルト）県道・・・荒尾市荒尾（携帯電話・シートベルト）国道266・・・宇城市松橋町（交差点違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点にお