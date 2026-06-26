◇セ・リーグ中日3―1DeNA（2026年6月25日バンテリンD）中日は序盤のリードを6投手の継投で守り抜き、今季2度目の2カード連続勝ち越しを決めた。2回までに3点のリード。先発の中西は勝利投手の権利目前となる5回途中に降板したものの、後を受けた斎藤がピンチを脱出。6回から藤嶋、橋本、吉田、松山がスコアボードにゼロを並べ、井上監督も「みんな、よく踏ん張ってくれた」と称えた。2回に3点目の犠飛を放った岡林は5回