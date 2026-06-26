◇パ・リーグオリックス2―5ソフトバンク（2026年6月25日みずほペイペイ）オリックスは13安打を放ちながらも、併殺間と今季初4番の杉本が放った犠飛による2得点どまり。拙攻で交流戦明けは2カード連続負け越しとなった。岸田監督は「考えて打線を組んでいるんですけど、もう一回考え直してやります」と厳しい表情を浮かべた。守備でも同点の6回、先頭打者の平凡な二ゴロを太田が失策し、それが決勝点を失うことにつなが