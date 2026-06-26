茅ケ崎市茅ケ崎市と市観光協会は２５日、サザンビーチちがさき海水浴場を７月４日から８月３１日まで開設すると発表した。市産業観光課によると、昨夏の来場者数は約１１万３千人で、猛暑やカムチャツカ半島沖地震による津波警報発表などで前年（約１１万７５００人）より微減した。市はバリアフリービーチを目指すとして、車いすやベビーカーの利用者が移動しやすいように砂浜にマットを設置するほか、砂浜と海の家の段差を