波浪警報が、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表されました。 暴風警報が、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表されました。 徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表されている波浪警報は、継続中です。 ・ ・ ・