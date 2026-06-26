【経済指標】 ＊米PCE価格指数（5月）23:00 結果0.4％ 予想0.5％前回0.4％（前月比） 結果4.1％ 予想4.1％前回3.8％（前年比） 結果0.3％ 予想0.3％前回0.3％（0.2％から修正）（コア・前月比） 結果3.4％ 予想3.4％前回3.3％（コア・前年比） ＊個人所得（5月）23:00 結果0.7％ 予想0.4％前回0.0％（前月比） ＊個人支出（5月）23:00 結果0.7％ 予想0.6％前回