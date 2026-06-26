タレントの吉木りさ（３８）が、演歌歌手の青山新（２６）とのデュエット曲「ふたりはレモンサワー」をリリースした。吉木は小学４年生から日本民謡を習い始め、高校２年生の時に全国大会で優秀賞を受賞経験もある。このたび、同郷の千葉・浦安市の演歌歌手・青山新とのデュエットが決定。吉木の公式ＳＮＳでも「久しぶりの音源とても楽しみにしております！」「テレビで歌ってほしい！」など反響も高く、歌番組への出演やラ