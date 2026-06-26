◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第３戦エクアドル―ドイツ（２５日、ニューヨーク／ニュージャージー競技場）すでに決勝トーナメント進出を決めているドイツとエクアドルが対戦。ドイツのＧＫマヌエル・ノイアー（４０）が先発出場し、Ｗ杯通算２２試合目の出場。２２試合以上の出場はアルゼンチン代表のメッシ、ドイツ代表のマテウスらに次いで史上６人目。