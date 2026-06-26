巨人・小笠原慎之介投手がてるてる坊主とともに再出発を切る。実戦復帰が予定される２７日のファーム・阪神戦（ＳＧＬ）に向けて２５日はブルペン入り。スライダーやカーブなど変化球多めの２１球を投げ、「まずは自分のスタイルで投げたい」と登板を見据えた。だが、天候だけは神頼みだ。台風の影響で悪天候の可能性がある中で「何とか、てるてる坊主を作って」とニヤリ。自然も味方につけて第一歩を踏み出す。