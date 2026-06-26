「ソフトバンク５−２オリックス」（２５日、みずほペイペイドーム）オリックスは２試合連続で２桁安打を放つも連夜の逆転負け…。岸田監督は今季初めて打率１割台の杉本裕太郎外野手を「４番・ＤＨ」で起用したが、犠飛のみでチームも適時打が出ず。杉本については「いろんな意味があって…。本人も意地になってやってくれたと思う」と評し、リーグ戦再開後の２カード連続負け越しには「痛いですが、これからどうにか巻き返