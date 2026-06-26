去年の夏に婚約を発表した歌手のテイラー・スウィフトさんが来月にも、ニューヨーク中心部で結婚パーティーを開くとみられると、ニューヨーク・タイムズが報じました。ニューヨーク・タイムズは25日、テイラー・スウィフトさんとアメリカンフットボールのトラビス・ケルシー選手が、ニューヨーク中心部にあるマディソン・スクエア・ガーデンで結婚パーティーを開く見通しだと伝えました。パーティーは2日間にわたって予定されてい