イランの革命防衛隊がホルムズ海峡でシンガポール船籍の貨物船を攻撃したと、アメリカメディアが報じました。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、イランの革命防衛隊が25日、ホルムズ海峡でシンガポール船籍の貨物船を攻撃したと伝えました。アメリカ政府高官が明らかにしたものだとしていて、攻撃はオマーンの沿岸近くで起きたとしています。イギリス当局によりますと、攻撃で船の操舵室に損傷がありましたが、負傷者