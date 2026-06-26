JR四国は、大雨・台風等の影響により、きょう（26日）は一部の線区で運転の見合わせるほか、大幅な遅れや行き先変更が発生する可能性があります。 【写真を見る】【特急】「南風」「しまんと」一部列車が全区間運休【26日】 JR土讃線については、以下のとおり計画運休を実施するとしています。 特急「南風」「しまんと」 【特急南風・しまんと】・阿波池田～高知／窪川始発から終日運転を見合わせ・以下の列車は全区間