JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の伯備線の運転計画は以下の通りとしています。 【画像】115系「食パン」を受け継いだ「ダブルパンタ」227系 伯備線（豪渓～新見） ・豪渓～新見始発から運転見合わせ※26日午前4時25分現在 伯備線（倉敷～豪渓） ・倉敷～豪渓始発から本数を減らして運転※26日午前4時25分現在