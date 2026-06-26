JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の伯備線の特急「やくも」の運転計画は以下の通りとしています。 【画像】特急「やくも」セミコンパートメント席4人用 全区間運休する列車 全区間（岡山～出雲市）運休する列車は以下の通りです。・特急「やくも」1号～8号・特急「やくも」10号～13号・特急「やくも」15号～18号・特急「やくも」21号～24号・特急