JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の吉備線（桃太郎線）の運転計画は以下の通りとしています。 【画像】いまだ現役！キハ40・キハ47 吉備線（桃太郎線）の運転計画 ・岡山～総社始発から一部区間で速度を落として運転を行っていましたが、午前6時23分から通常速度で運転を再開しています。※26日午前7時10分現在