JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の津山線の運転計画は以下の通りとしています。 【画像】たまに来る！「国鉄急行色」 津山線の運転計画 ・岡山～津山始発から本数を減らして運転なお、一部区間で速度を落として運転を行うため、遅れが出る見込みとしています。※26日午前4時25分現在