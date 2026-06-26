JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の因美線の運転計画は以下の通りとしています。 【画像】単行運転するキハ120形 因美線の運転計画 ・智頭～津山始発から運転ストップ※26日午前4時25分現在