JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の姫新線の運転計画は以下の通りとしています。 【画像】単行運転するキハ120形 姫新線の運転計画 ・上月～津山始発から運転ストップ・津山～新見始発から運転ストップ※26日午前4時25分現在