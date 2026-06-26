JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の芸備線の運転計画は以下の通りとしています。 【画像】単行運転するキハ120形 芸備線の運転計画 ・新見～備後落合始発から運転ストップ・備後落合～三次終日運転ストップ・三次～広島始発から本数を減らして運転※26日午前4時25分現在