JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の特急「スーパーいなば」の運転計画は以下の通りとしています。 【写真を見る】【特急】「スーパーいなば」1号・2号全区間運休【26日】 全区間運休する列車 全区間（岡山～鳥取）運休する列車は以下の通りです。・特急「スーパーいなば」1号～2号※26日午前4時現在