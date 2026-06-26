JR四国は、大雨・台風等の影響により、きょう（26日）は一部の線区で運転の見合わせるほか、大幅な遅れや行き先変更が発生する可能性があります。 【写真を見る】【特急】「しおかぜ」「いしづち」一部列車が運休【26日】 JR予讃線については、以下のとおり計画運休を実施するとしています。 特急「しおかぜ」「いしづち」 【特急「しおかぜ」「いしづち」「モーニングExp松山／高松」】・今治～松山間始発から