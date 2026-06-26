JR西日本は、台風７号の接近に伴い大雨が見込まれるとして、きょう（26日）の山陽本線の運転計画は以下の通りとしています。 【画像】山陽本線・山口エリアを走る115系3000番台 山陽本線（岡山エリア） ・三石～岡山始発から本数を減らして運転・岡山～糸崎始発から本数を減らして運転なお、一部区間で速度を落として運転を行うため、遅れが出る見込みです。※26日午前4時25分現在 山陽本線（山口エリア） ・