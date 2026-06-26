（山本記者）「社会に出られる確率はほぼないと思っていると話していた川村被告。言い渡されたのは懲役３０年の判決でした」若者が集団で暴行を加えた事件で、注目の判決が言い渡されました。（裁判長）「川村被告を懲役３０年、滝沢被告を懲役２０年、少年を懲役９年以上１３年以下に処する」判決によりますと、強盗致死などの罪に問われている、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の３人は、２０２４年１０月、江別市の公園で長谷