国民や各党の間で賛否が割れたり、疑問が残ったりする中で、政府・与党が数の力で推し進めてよい問題ではない。皇族数の確保策を検討する与野党協議で、政府が皇室典範改正案の要綱を示した。女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、戦後に皇籍を離れた旧１１宮家の男系男子を皇族の養子にできるようにする案が柱だ。要綱によると、養子と、養子が皇族となった後にもうけた子は、「実方（旧宮家）の系統」によって皇族の身分を得