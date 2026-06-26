人工知能（ＡＩ）や半導体などの最先端分野では、米中を始めとする国家間の競争が激しい。重点分野を見極めた新たな官民の投資計画で、日本経済の活力を取り戻したい。政府が、成長戦略の柱とするＡＩや半導体、航空・宇宙、量子など「戦略１７分野」について、２０４０年度までに官民で３７０兆円超を投資する計画をまとめた。政府が将来にわたって有望な分野に国費を投じることを約束し、民間の積極的な投資を促す狙いだ。