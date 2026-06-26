右肩亜脱臼で離脱中のロッテ・藤原が早ければ7月上旬に1軍復帰する。23日のファーム交流戦の中日戦からDHで実戦復帰し、サブロー監督は「段階を踏んでだと思うけど、まずDHでいって。守って、それからですね」とし、1軍復帰時期には「（7月上旬？）じゃないですかね。順調にいけば」と明かした。5月10日のソフトバンク戦の右翼守備でフェンスに激突し、右肩関節前方亜脱臼と診断されていた。