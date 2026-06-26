◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第1日（2026年6月25日千葉県カメリアヒルズCC（6699ヤード、パー72））大会主催者のアース製薬とスポンサー契約を結ぶ菅沼が2打差の5位と好位置につけた。「最近は凄い調子が良いので、思い切ってやれました」と笑顔。昨年は1打差で優勝を逃しており、雪辱に燃える。“前髪命系女子”を自称するだけあって、どんなに雨が降ろうと帽子からのぞく前髪のキープには強いこだわ