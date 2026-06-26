今回のＷ杯では、前後半のそれぞれ中間の２２〜２３分頃に選手の水分補給を目的とした３分間のハイドレーション（給水）ブレイクが設けられている。２２日にダラスで取材したアルゼンチン―オーストリア戦では、中断に入るタイミングで７万人の観衆から大ブーイングが巻き起こった。米国で取材を続けるジェフリー・テベッツ記者は〈１〉「試合が途切れることで、うまくプレーできていなかったチームに立て直す時間を与え、流れが