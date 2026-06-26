◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト＝雨天中止＝（２５日・甲子園）２日連続の雨天中止になり、阪神・佐藤輝明内野手は室内で打撃を確認した。本塁打は３日の西武戦（甲子園）で放った１５号２ランが最後。今季最長の１４試合も生まれていないが、「打てるように頑張っています。ちょっと修正して。雨だからとかではなく、しっかり確認作業をしながらやっています」と冷静に語った。アーチこそないが、現在も１０試合連続安打