26日午前4時50分現在、淀川水系鴨川・高野川に「レベル３氾濫警報」 が発表されています。氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。◆浸水が予想される地域〇京都府京都市、久御山町、八幡市◆エリアごとに詳しく【警戒レベル３相当】荒神橋基準観測所（京都市）受け持ち区間これは、高齢者等避難の発令の目安です。鴨川の荒神橋基準観測所（京都市）では、「避難判断水位」に到達しました。今後、「氾濫危