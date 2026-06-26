26日午前4時40分、淀川水系寝屋川流域に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。◆浸水が予想される地域〇大阪府大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市◆エリアごとに詳しく【警戒レベル３相当】恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）受け持ち区間これは、高齢者等避難の発令の目安です。恩智川の恩智川治水緑地（恩智