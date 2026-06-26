◆米大リーグレイズ１３―２ロイヤルズ（２５日、米フロリダ州セントピーダーズバーグ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）と、オールスターファン投票三塁手部門でトップを争っているレイズのＪ・カミネロ内野手（２２）が、本拠のロイヤルズ戦で自身初の３本塁打６打点をたたいた。「３番・三塁」で先発出場したカミネロは１回１死一塁で右腕ルーゴの真ん中に来たカーブを左翼席に２試合ぶ