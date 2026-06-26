25日、オマーン沖のホルムズ海峡に浮かぶ船舶（ロイター＝共同）【カイロ、ワシントン共同】国際海事機関（IMO）は25日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡周辺に足止めされている船舶の退避計画を一時停止すると発表した。海峡に近いオマーン湾で船舶が攻撃されたとの報告を受け、安全の確保が必要だと説明した。米主要メディアは米政府高官の話として、イラン革命防衛隊が同日、海峡でシンガポール船籍の貨物船1隻を攻撃したと