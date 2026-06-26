NY株式25日（NY時間15:02）（日本時間04:02） ダウ平均51942.79（+93.89+0.18%） ナスダック25371.86（-104.77-0.41%） CME日経平均先物71335（大証終比：-1235-1.74%） 欧州株式25日終値 英FT100 10529.89（+68.26+0.65%） 独DAX 24994.83（+254.47+1.03%） 仏CAC40 8431.61（+46.12+0.55%） 米国債利回り 2年債 4.121（-0.025） 10年債 4.392（0.000） 30年債 4.859