気象台は、26日午前4時29分に、レベル４土砂災害危険警報を京都市、亀岡市に発表しました。南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■京都市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■宇治市●レベル２土砂災害注意報■亀岡市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■城陽市●レベル２土砂災害注意報■向日市●レベル２土砂災害注意報■長岡京市●レベル２土砂災害注意報■八幡市●レベル２土砂災害注意