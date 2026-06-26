気象台は、26日午前4時29分に、レベル３大雨警報を亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■京都市●レベル３大雨警報■宇治市●レベル２大雨注意報■亀岡市●レベル３大雨警報【発表】■城陽市●レベル２大雨注意報■向日市●レベル３大雨警報【発表】■長岡京市●レベル３大雨警報【発表】■八幡市●レベル２大雨注意報■京田辺市