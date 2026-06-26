ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が4日目を迎える。注目は9Rだ。進入で赤岩が動いてきそう。それでも白井は譲らない。進入は1235・46とみた。軸は西山。思い通りの仕上がりにならず、整備も示唆する現状だが、ここは絶好枠。負けるわけにはいかない。正攻法の逃げを決めるとみた。大敗禁物の上野は順走へ。白井が逃げた差したを阻むか。赤岩は最内を伝って。＜1＞西山貴浩悪くないけど、出足の方に振っ