気象台は、26日午前4時29分に、レベル３大雨警報を木曽町に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■岡谷市●レベル２大雨注意報■諏訪市●レベル２大雨注意報■伊那●レベル２大雨注意報■駒ヶ根市●レベル２大雨注意報■茅野市●レベル２大雨注意報【発表】■楢川●レベル２大雨注意報【発表】■下諏訪町●レベル２大雨注意報■辰野町●レベル２大雨注意報【発表】■箕